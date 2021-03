AT5-panel peilt: VVD en PvdA aan kop in Amsterdam

Uit een peiling onder de deelnemers van het AT5-panel komt de VVD met 15 procent van de stemmen als grootste partij in de stad uit de bus, op de voet gevolgd door de PvdA met 14 procent. Maar er is ook nog veel twijfel: ruim een derde weet nog niet op welke partij hij of zij over anderhalve week gaat stemmen.

Tweeduizend Amsterdamse panelleden werkten mee aan de enquête. Van hen weten ruim dertienhonderd mensen al op welke partij ze gaan stemmen. Opvallend is dus dat de twee grootste partijen bij de vorige Tweede Kamer-verkiezingen in Amsterdam, GroenLinks (toen bijna 20 procent) en D66 (toen bijna 19 procent), worden afgelost. Van het panel krijgen ze voorlopig allebei zo'n negen procent van de stemmen en staan ze respectievelijk op plek 4 en 5.

Peiling AT5-panel

Maar er zijn dus nog flink wat zwevende kiezers te verdelen, zeker op de linkerflank. Daarbij wordt vooral getwijfeld tussen GroenLinks, de PvdA, Partij voor de Dieren en D66. Er valt dus nog wat te winnen de komende anderhalve week voor de campagnevoerders.

Quote "Ik zie hoe Amsterdam lijdt nu het toerisme helemaal weggevallen is" Karin Buis, lid AT5-panel

43 procent zegt dat de lijsttrekker bij hun uiteindelijk keuze een belangrijke rol speelt. Dat gaat ook op voor Karin Buis uit de Hoofddorppleinbuurt. Zij stemde altijd SP, maar neigt nu naar de PvdA: "Ik vind Lilianne Ploumen zo aardig. Ik ben nooit voor de PvdA gegaan, want ze waaien ook altijd mee, met die VVD en zo." Verder vindt Buis de klassieke thema's als zorg en onderwijs belangrijk, maar als toeristengids kijkt ze ook naar wat er in Amsterdam gebeurt. En dan valt GroenLinks voor haar af: "Ik zie hoe Amsterdam lijdt nu het toerisme helemaal is weggevallen. En zij doen echt alles om het toerisme onmogelijk te maken."

Quote "De VVD is een stukje naar links opgeschoven" Bastiaan Scheffer, lid AT5-panel

35 procent van de geënquêteerden zegt dat Amsterdamse zaken van belang zijn bij hun landelijke stem. De 30-jarige Bastiaan Scheffer uit Noord, stemde VVD en stemt VVD, zegt wel te begrijpen waarom zijn partij en de PvdA zo goed scoren. "Met het 'kneiterlinkse bestuur', zoals de VVD dat zegt, in Amsterdam, zijn er toch meer mensen die zeggen: ik wil toch ook een rechtse partij. Want zeker als we het hebben over diversiteit, dan hebben we het niet alleen over man en vrouw, maar ook over links en rechts die de handen ineen moeten slaan."

Onderzoek AT5-panel

Ook opvallend is dat de opmars van de Partij voor de Dieren doorzet. Zij lijken zich definitief te wurmen, nu op plek 4, tussen de traditioneel grote partijen in Amsterdam. De uitkomsten van het AT5-panel komen overeen met het beeld van een recente peiling van Maurice de Hond (in opdracht van de PvdA). Een overgrote meerderheid (85 procent) van het AT5-panel zegt overigens dat de aanpak van de coronacrisis niet of in geringe mate hun stem bepaalt.