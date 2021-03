Stad NL V Een muziekopleiding in coronatijd: "Samen online spelen is onmogelijk"

Net dertig vierkante centimeter space, een zwetende massa om je heen en met drie klotsende biertjes boven je hoofd terug naar je vrienden. Concerten op deze manier lijken ver verleden tijd. Ook voor de muzikanten een hard gelag natuurlijk en helemaal voor de rookies die hiervan dromen. Pop United is een muziekopleiding in de Q-Factory in Oost. En daar zitten studenten die ook al een jaar niet meer samen kunnen spelen om het vak te oefenen. Eén van die leerlingen is Iman Boufarrah van Wij Zijn Amsterdam, zij ging even kijken hoe het nu op haar opleiding gaat.

"Als het niet lukt om thuis te werken omdat je bijvoorbeeld niet de goede spullen hebt, is het heel lastig. Je hebt hier professionele apparatuur. Dan zit je zo in je flow", vertelt student Nathan O'Niel. Hij heeft thuis een hele studio gebouwd en kan dus gewoon blijven oefenen, maar dat is toch anders dan dat je samen op de opleiding bezig bent.

Docent Danio Trapini ging aan de bak om de studenten via de computer les te geven. Maar als je samen muziek maakt is er een ding ongelooflijk belangrijk. "Ook als je supersnel internet hebt, je hebt altijd te maken met vertraging. Dus als ik iets speel, krijg jij het een halve seconde later. Dan is het onmogelijk om samen te spelen."

Maar wat Trapini's lessen betreft zijn die redelijk online te volgen hij kan alle informatie geven die ze nodig hebben om hun vak te behalen. “Maar het zal altijd anders blijven. Het is een nabootsing van de realiteit. Ik kan mijn vak best goed online geven, maar samen zijn is natuurlijk veel fijner.”

"Het oude normaal komt niet meer terug", zegt Pop United manager director Fabio Willems. De opleiding zal daarom voornamelijk investeren in de technologie zodat ze hun online klassen kunnen optimaliseren. Maar dat betekent niet dat er niet meer samen gespeeld zal worden. Ook op school zullen we de klassen net zo optimaliseren zodat er ook hier lessen kunnen worden.