Grote olievlek in het water bij de Houthavens

Door nog onbekende oorzaak is er een grote olievlek ontstaan op het water van de Houthavens. De politie, Rijkswaterstaat (RWS) en de Port of Amsterdam onderzoeken nog hoe de olie er terecht heeft kunnen komen. De verwachting is dat het probleem zichzelf, met wat hulp, oplost.

AT5

De vlek bestaat volgens Rijkswaterstaat uit een ''dunne olie'' die als een soort filter op het water ligt. Het kan daarom niet geruimd worden. Wel kan de olie ingedamd worden met zogeheten 'olieworsten'; de buizen absorberen een deel van de olie en zorgen ervoor dat de vlek zich niet verder over het water kan verspreiden. Het gebied is daarnaast door de Port of Amsterdam afgezet.

De ''olieworsten'' die de olie moet gaan absorberen

Politie, Rijskwaterstaat en het havenbedrijf doen nog onderzoek naar de oorzaak van het lek, maar de verwachting is volgens RWS niet dat er nog meer olie in het water terecht zal komen. ''Het hoort er niet en mag niet verder verspreid worden, maar het lost zichzelf wel op'', aldus de woordvoerder. Dat gaat een tijd duren (de olie zal niet binnen enkele uren verdwenen zijn) maar hoe lang het precies gaat duren is niet in te schatten.