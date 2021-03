Ajax wint overtuigend in eigen huis van Groningen: 3-1

Ajax heeft zondag in de Arena van FC Groningen gewonnen (3-1). Dankzij een vroege treffer van Ryan Gravenberch kwamen de Ajacieden op een voorsprong. Haller en Tadic maakten de overige doelpunten. Ajax is nu, na negentien duels op rij in verschillende competities, ongeslagen.

Al in de vijfde minuut zet Ryan Gravenberch Ajax op een voorsprong. Door een goede steekpass van Tadic op Neres. Neres geeft de bal voor waarop Gravenberch, met eigenlijk een te zwak schot, binnen kan schieten.

Het wedstrijdbeeld tekent zich vroeg af, want Ajax heeft veel de bal, waardoor de Groningers veelal op eigen helft staan. Tadic laat in het eerste kwartier zijn kwaliteiten zien. Naast zijn goede pass op Neres komt hij gemakkelijk langs zijn tegenstanders. Spits Haller wordt kort op de huid gezeten door de verdedigers van Groningen. Hierdoor komt hij niet in de wedstrijd.

Grote kansen

De rest van de eerste helft bleef Ajax de bovenliggende partij en krijgen de Ajacieden levensgrote kansen. Maar ook de Groningers kregen in de 38ste minuut nog een grote kans. El Hankouri kon vanaf twee meter inkoppen, maar een goede reflex van Stekelenburg zorgt ervoor dat het 1-0 blijft. In de blessuretijd van de eerste helft krijgt Ajax nog een gevaarlijke vrije trap. Gravenberch schiet hem goed over de muur, maar Padt weet de bal te redden.

Ajax begint goed in de tweede helft

In de tweede helft zet Tadic zijn goede spel voort. De Serviër kapt en draait in het strafschopgebied en geeft de bal voor. Kudus raakt de bal met een mooie omhaal, maar er een verdediger van Groningen stopt de bal. In de eerste fase na de rust speelt FC Groningen aanzienlijk energieker. Maar de Groningers hebben geen antwoord op de sterke steekpass van Tadic op Neres.

De Braziliaan is niet zelfzuchtig en geeft de bal af aan Haller die hem makkelijk in een leeg doel kan schieten. Iets later pakt Maarten Stekelenburg de bal uit een corner en stuurt gelijk Neres weg in de diepte. Keeper Padt stond nog ver voor zijn doel, maar Neres schiet de bal tegen de keeper aan, waardoor Stekelenburg geen assist achter zijn naam kan zetten.

Tadic krijgt tweede kans

In de 62ste minuut komt Jurgen Ekkelekamp in de ploeg voor Kudus die na een lange tijd weer in de basis mocht starten. In de 69ste minuut is Stekelenburg weer belangrijk voor Ajax. Hij maakt een goede redding op het schot van Suslov.

Kort daarna krijgt Ajax een penalty, omdat via een schot van Alvarez de bal op de arm terecht komt van Te Wierik. Tadic schiet hem in eerte instantie hard op de lat, maar iets later grijpt de VAR in. De reden is dat Groningen speler Suslov te vroeg inloopt. Tadic benut zijn tweede kans, hij schiet hem hard en laag in de rechterhoek.

In de 83ste minuut kan El Messaoudi hem vrij inkoppen achter Stekelenburg. Daarmee bleef het bij een 3-1 winst voor Ajax.