Man neergestoken op Buitenveldertselaan, dader gevlucht

Bij een vechtpartij aan de Buitenveldertselaan in Zuid is vanmiddag een man neergestoken. Twee mannen kregen het met elkaar aan de stok, waarna het slachtoffer voor de deur van een supermarkt werd gestoken. De dader is er vandoor gegaan.

De hulpdiensten kregen rond half twee 's middags melding van de vechtpartij. In eerste instantie was het nog onduidelijk of er gestoken was en werd een traumahelikopter opgeroepen.

Ter plekke bleek dat het slachtoffer lichtgewond was geraakt en maakte de helikopter rechtsomkeert. Wel moet het slachtoffer voor behandeling en ter controle naar het ziekenhuis.

De politie heeft de dader niet kunnen aanhouden, hij is er vandoor gegaan. Er is nog geen signalement bekend.