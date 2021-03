Honderden mensen aanwezig bij stille tocht voor overleden Stephany Leonora: "Dit is het afscheid dat ze verdient"

"Het is heel triest en droevig wat Stephany is overkomen", zegt een aanwezige, "Dit had ze niet verdiend." Stephany was een bekende interieurstylist in de stad. Dat mensen haar graag zagen, bleek uit het aantal mensen die kwamen opdagen bij de stille tocht. Honderden mensen kwamen afscheid nemen en hun steun betuigen, allemaal zwart gekleed en met een rode roos, kaars of ballonnen in de hand. "Het afscheid was hetzelfde als hoe Stephany was: prachtig, zacht en liefdevol", laat een vriendin weten.

De vader van Stephany, Ruben Leonora, vertelt dat Stephany heel veel mensen kende en dat niet iedereen naar de crematie kan komen door corona. Toch wilde Stephany's drie zussen en hij graag anderen de gelegenheid geven om afscheid te nemen. "Dit is hoe zij het zou hebben gewild. Dit is haar stijl."