Ondernemers binnenstad hadden loodzwaar coronajaar en voelen onbegrip bij gemeente

De coronacrisis heeft de binnenstad hard getroffen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Amsterdam City Index van de ondernemersvereniging van de binnenstad. Ruim de helft van de ondervraagde ondernemers zegt er slecht tot zeer slecht voor te staan. Opvallend is de kritiek op het gebrek aan steun vanuit het stadhuis: "Bij veel ondernemers proeven we een heel negatieve houding over de benadering door de gemeente", aldus voorzitter Willem Koster van Vereniging Amsterdam City.

Dat het centrum van Amsterdam harder getroffen is door de coronacrisis dan andere gebieden in Nederland is natuurlijk geen echte verrassing: de binnenstad leunt zwaar op het (internationaal) toerisme, en dat kwam vorig jaar, zeker in de eerste lockdown, nagenoeg stil te liggen. Toch wordt in de jaarlijkse Amsterdam City Index nog eens pijnlijk duidelijk hoe zwaar corona de binnenstadondernemer op de proef stelt. Ruim een kwart van de ondernemers (27%) zegt er slecht voor te staan, en nog een kwart (25%) zelfs zeer slecht. Het 'indexcijfer' komt dit jaar dan ook uit op 97, een historisch dieptepunt. Vorig jaar was dat nog 104.

Quote "In veel andere steden hebben ondernemers het gevoel dat zij heel welkom zijn, in Amsterdam vaak niet" willem koster, voorzitter amsterdam city

Met name cafés, restaurants en hotels werden zwaar getroffen. Vanaf maart tot september 2020 nam het aantal hotelovernachtingen gemiddeld met maar liefst 75% af. En ook winkeliers hadden het zwaar, al was daar een wisselend beeld: bouwmarkten deden het bijvoorbeeld nog goed, terwijl kleding- en schoenenwinkels zware klappen kregen. Het aantal winkels in de binnenstad is afgenomen met 36, 20% minder dan vorig jaar. Slijtageslag Alice Ernest runt al 24 jaar een antiekwinkel op de Haarlemmerdijk. Ook zij heeft het afgelopen jaar als zeer zwaar ervaren, en zag om haar heen dat sommige ondernemers het niet meer trokken. "Er is een slijtageslag aan de gang. In 2020 zijn er veel mensen gestopt. Eigenlijk hadden ze dat over 5 jaar gedaan, maar dit is een natuurlijk moment geworden."

Quote "We willen dolgraag terug naar normaal. Onze deuren openen en onze klanten weer zien" Alice Ernest, ondernemer Haarlemmerdijk

De anders zo overvolle bloemenmarkt was vorig jaar maart uitgestorven - AT5 / Luuk Koenen

Regeldruk en stijgende lasten De geënquêteerde ondernemers zijn opmerkelijk kritisch over de houding van de gemeente. "Ondernemers voelen zich sterk ondergewaardeerd en ervaren veel regeldruk en sterk stijgende lasten", aldus Amsterdam City-voorzitter Willem Koster. "Zij hebben vaak het gevoel dat ze wel heel erg grote inspanningen moeten doen om bepaalde zaken bij de gemeente voor elkaar te krijgen. In een aantal gevallen lukt dat uiteindelijk wel, maar heel vaak krijgen ze nee als antwoord." Alice Ernest herkent dat beeld: "De gemeente geeft een hoop informatie, maar als je per saldo gaat kijken naar de uitvoering waarin we konden meedenken, wat er dan gehonoreerd wordt, is dat minimaal. De communicatie is niet best, de gemeente is hardleers."

Quote "We zeggen hier soms: het is net alsof de schoonmakers óók vanuit huis werken" Christine Govaert, Amsterdam City

Naast het gebrek aan steun valt ook de kritiek op de toestand van de openbare ruimte op. 71% van de ondervraagde ondernemers is ontevreden over de hoeveelheid zwerfvuil en afval op straat. "Je kan hier een kanon afsteken, zo rustig is het", aldus Christine Govaert van Amsterdam City, "en nog lukt het niet om de boel schoon te houden. We zeggen hier soms: het is net alsof de schoonmakers óók vanuit huis werken." Toekomst Toch zijn de meeste ondernemers niet van plan om bij de pakken neer te zitten: 90% van de ondervraagden zegt (zeer) gemotiveerd te zijn om alles op alles te zetten om de coronacrisis door te komen. Alice Ernest: "Kijk, ik zit hier al 25 jaar, dus zo’n stom virusje... Het is je eer te na om dat als oorzaak aan te wijzen dat je het niet meer redt." Ze blijft daarom strijdbaar. "We willen allemaal gewoon dolgraag terug naar normaal. Gewoon onze deuren open hebben en onze klanten weer zien."