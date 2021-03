Wie herkent de exclusieve horloges gestolen bij de woningoverval op Frans?

De politie schakelt in het opsporingsprogramma Bureau 020 de hulp in van horlogefans en -kenners bij het opsporen van verschillende uurwerken die buit zijn gemaakt bij de woningoverval op de 67- jarige Frans Mensink in Zuid. Op woensdag 9 september dringen meerdere gewapende mannen zijn huis aan de Ferdinand Bolstraat binnen en laten Frans gewond achter.

''Mensen daar uit de buurt zullen misschien denken dat de overval al was opgelost, omdat er bericht kwam dat er aanhoudingen waren gedaan, maar er zijn nog steeds een aantal dingen niet duidelijk. Zo zijn de horloges nog steeds niet terecht. Het zijn nogal bijzondere exemplaren en wij willen weten of deze de afgelopen maanden ergens te koop aangeboden zijn'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

''Ze belden aan met een bos bloemen, ik denk voor de buren, ik doe de deur weer dicht en hup trap tegen de deur en daar lag ik'', zei Mensink een paar dagen na de overval tegen AT5 . ''Ze begonnen direct te roepen dat ze opzoek waren naar een kluis, maar dan kan je lang zoeken want die heb ik niet en ze bleven maar roepen dat ze me door mijn kop gingen schieten.'' De overvallers mishandelen Frans, laten hem gewond achter en gaan er vandoor met meerdere horloges en sieraden van zijn moeder die een jaar eerder overleed.

De daders hebben een Rolex, type Oyster Perpetual Yacht Master meegenomen en een Breitling Bentley Motors T 2006, allebei meegeroofd mèt certificaat. ''Het derde horloge is zo bijzonder dat wij er niet eens een foto van hebben, er zijn er maar tientallen op de hele wereld van gemaakt'', zegt Stor. Het gaat om een horloge van van het merk Tissot RAF Automatic. Het is een klok uit de jaren 60 speciaal gemaakt voor de Royal Airforce, het eerste automatische horloge van die tijd. ''Het gaat om zo'n exclusieve exemplaar dat het in de horlogewereld wel moet opvallen als iemand dat probeert te verkopen. We vragen horlogefans naar deze uurwerken te kijken en meteen te bellen als u vermoedt wie ze nu heeft'', besluit Stor.