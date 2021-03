Plan om 16-jarigen te laten stemmen op stadsdeelcommissie: "Wat is dat?"

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat 16- en 17-jarigen vanaf 2022 hun stem kunnen uitbrengen tijdens de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie in hun buurt. De jongeren die AT5 vandaag sprak hadden geen idee wat een stadsdeelcommissie was, maar waren wel te spreken over het feit dat ze misschien naar de stembus mogen.

"Ik vind dat kinderen zich wel een beetje kunnen bemoeien met de politiek. Wij zijn de volgende generatie en moeten wel weten wat er allemaal gebeurt", vertelt een scholier. Maar de term stadsdeelcommissie is bij hem niet bekend. "Wat is dat?"

Niet alle jongeren zouden gebruik maken van het kiesrecht. "Ik denk dat ik het niet zou doen, omdat ik er niet veel verstand van heb" , zegt een ander.

Participeren in de samenleving

"Wij denken dat die 16- en 17-jarigen vol meedoen in onze samenleving. Ze hebben onderwijs, ze werken en ze betalen belasting", zegt GroenLinks-raadslid Lene Grooten. "Dus ze kunnen ook gewoon iets zeggen en mee beslissen, want zij draaien gewoon net zo mee als mensen van 18 jaar."

Hoewel veel jongeren geen idee hadden wat de stadsdeelcommisies zijn, denkt Grooten toch dat ze het een positief effect zal hebben. "Ik denk echt dat het een grote impact gaat hebben. Omdat jongeren die plek gaan krijgen en dat ook gaan zien. De eerste periode zal het misschien een beetje wennen zijn. Maar als het op een gegeven moment voor een langere tijd zo is, dan gaat het zijn eigen leven leiden."

Heel moois

Het voorstel werd vanavond tijdens de gemeenteraadsveradering besproken. Wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering) gaf aan dat hij enthousiast was over het plan. "Ik zou het zelf als iets heel moois zien." Hij wil zelfs verder gaan dan de politieke partijen. "In alle eerlijkheid, als u het mij toestaat, zou ik eigenlijk willen onderzoeken of het vanaf 14 jaar oud kan. Want dit valt niet onder de Kieswet, hier gaan we zelf over."

Groot Wassink komt later met een uitwerking van het voorstel.