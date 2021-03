Machtig Ajax wint slechts met 3-0 van Young Boys

Ajax heeft vanavond in het Johan Cruijff Arena met 3-0 gewonnen van Young Boys. De Amsterdammers waren oppermachtig en kregen legio aan kansen tegen de Zwitsers. Dat de wedstrijd slechts in 3-0 eindigde is een klein wonder te noemen.

De ploeg van Erik ten Hag kende een probleemloze eerste helft. Ajax nam vanaf de aftrap meteen het initiatief en combineerde makkelijk, maar vergat zichzelf in de eerste helft te belonen met een goal. Antony kreeg binnen vijf minuten een monsterkans op de 1-0, maar een slap schot was te makkelijk voor de keeper. Ook met zijn hoofd kreeg hij even later een mogelijkheid om te scoren, maar hij kopte voorlangs. De Braziliaan op de andere flank, Neres kreeg ook een kans om te scoren, maar hij schoot hard in het zijnet. Young Boys, gevaarlijk om hun counters, kwam er in de eerste helft niet aan te pas, omdat Ajax zo dominant speelde. Het aantal grote kansen nam richting het einde van de eerste helft af, de Amsterdammers zochten de kleedkamer op met het idee dat het zomaar 2-0 had kunnen staan. Geen Daley Blind Bij Ajax ontbrak Daley Blind omdat hij niet fit genoeg was om aan de wedstrijd te beginnen, Martinez was zijn vervanger en vormde met Jurriën Timber het centrale blok achterin. Devyne Renach begon op rechtsback.

Tweede helft Ajax ging in de tweede helft met dezelfde elf namen op zoek naar de eerste goal van de wedstrijd. De ploeg van Erik ten Hag ging verder met aanvallen en dat leverde direct kansen op. Eerst Alvarez met zijn hoofd, daarna Antony met zijn voet, maar zijn schot ging net naast. Niemand minder dan Davy Klaassen verloste zijn team na een uur voetballen door de 1-0 binnen te knallen. Een combinatie door het midden van het veld kwam per toeval voor de voeten van de middenvelder die vervolgens snoeihard uithaalde. Dusan Tadic zorgde met de 2-0 voor een stuk meer zekerheid voor tijdens de return volgende week in Bern. Tien minuten voor tijd kreeg de aanvoerder de bal voor zijn voeten via een speler van Young Boys, na een hard schot van Tagliafico. Daar bleef het niet bij, want ook in de blessuretijd wist Brobbey er nog een punt aan te voegen. De Amsterdammers kunnen volgende week dus opgetogen naar Zwitserland afreizen.