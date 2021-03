Ajax weet weer te winnen, PEC Zwolle wordt simpel met 0-2 opzij gezet

Neres in vorm

Na een half uur spelen gaat de bal via Gravenberch naar Neres. De Braziliaan in vorm krult hem knap met links in de lange hoek. Twee minuten later krijgt Neres de bal bijna op dezelfde plek en schiet hem op de paal. Weer een goede actie van Neres, die zijn derde doelpunt maakt in de Eredivisie dit jaar.

Even later straft Ajax het gestuntel van Saymak af. Hij neemt veel risico op om de rand van de zestien een dribbel in te zetten. Tadic geeft de bal op Tagliafico, die van dichtbij binnen schiet. De Argentijn wordt vlak na zijn inzet nog geschept door doelman Xavier Mous, maar arbiter Van Boekel past de voordeelregel toe.

Ajax speelt rustig de bal rondom de zestien van PEC Zwolle. De Godenzonen worden amper op de proef gesteld door de Zwolse defensie. Na 45 minuten voetballen zit de eerste helft erop. Ajax leidt gemakkelijk met 0-2 in Zwolle.

Tweede helft

Een dubbele wissel bij Ajax na rust. Klaiber en Idrissi komen erin, Rensch en Neres blijven in de kleedkamer achter. Idrissi, die vanaf rechts speelt, wil zich bewijzen vandaag. Een goede een-twee met Klaassen, resulteert in een voorzet die niet aankomt. Maar omdat hij werd vastgehouden door Lam, krijgt Ajax een vrije trap. Tadic schiet de bal hard in de handen van de keeper van PEC. Kort daarna weer een goede voorzet van Idrissi, Haller kopt hem hard recht op de keeper af. Haller snakt naar een doelpunt, maar loopt er toch wat verloren bij. Hij weet zijn kansen niet te benutten. Na een ruim uur spelen voert Ajax de druk op. Ze creëren kansen, alleen nog geen goal.

In de 68ste minuut komt Ekkelenkamp erin voor Tagliafico. Alvarez gaat naar centraal achterin, Martinez naar linksback, en Ekkelenkamp komt te staan op het middenveld. Ook Kudus komt erin voor Klaassen. Het lijkt erop dat Ajax tevreden is met de score. De Ajacieden hebben nog wel wat kansen, maar de echte grote kans blijft uit. In de extra tijd, krijgt Haller weer een grote kans. Idrissi staat weer aan de basis van de kans, hij gaf een goede voorzet op de Fransman. Haller hakt de bal achter standbeen, net voor de goal langs. Kort daarna blaast Van Boekel op zijn fluit. Ajax wint met gemak op bezoek bij PEC Zwolle: 0-2.