Politiek NL V Stemmen per fiets of vanuit de auto in de Rai: "Ik vind het zo wel veiliger"

Vanaf half acht vanochtend waren de stembureaus in de stad open. Vandaag en morgen zijn die vooral bedoeld voor kwetsbare ouderen en Amsterdammers uit een risicogroep. In de Rai kon het stemmen ook op de fiets en vanuit de auto, in speciaal daarvoor ingerichte stemstraten.

Vijf auto's stonden er al te wachten voor de autostemstraat in de Rai toen het bureau open ging. "Ik heb woensdag een dag- en nachtdienst. Dus ik dacht: dan kom ik nu en het is op weg naar mijn werk", vertelt een jonge man die net de Rai inrijdt. "Ik stem niet vandaag al om gezondheidsredenen."

De autoteststraat in de Rai

En hij is niet de enige. Veel automobilisten die vandaag in de Rai stemmen, doen dat uit nieuwsgierigheid of uit gemak. "Lekker blijven zitten, muziekje aan", grapt een andere man. "Nee hoor, ik kwam langs en ik dacht ik rij even binnen. Ik heb niet nadrukkelijk zo gelezen dat het alleen voor mensen met een kwetsbare gezondheid was." Veilig Voor een mevrouw die op de fiets komt stemmen ligt het anders. "Ik kan woensdag niet want dan word ik geopereerd. Ze vindt het een fijn en veilig idee zo. Ook een andere oudere fietser, stemt vandaag omdat het nu nog rustig is. "Ik heb geen gezondheidsklachten, maar ik vind het zo wel veiliger", legt hij uit. "Zijn we niet allemaal kwetsbaar?" vindt een andere Amsterdammer. "Ik ben 78. We dragen toch niet voor niets allemaal mondkapjes?"

Burgemeester Halsema inspecteert de autoteststraat

Burgemeester Halsema komt met de fiets de Rai in om poolshoogte te nemen. "Ik mag nog niet stemmen hè", roept ze om een mogelijk misverstand vóór te zijn. "Ik stem woensdag, want dat is de dag dat mensen die volkomen gezond zijn kunnen stemmen." Ze is aangenaam verrast, vooral door de autostemstraat. "Een verrijdbaar stemhokje, dan hoef je je auto niet uit! Ja zo wordt het wel héél aanlokkelijk om hier te stemmen." Maar over haar stemkeuze geeft Halsema geen krimp. "Dat is lekker geheim."