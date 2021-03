Stad NL V In dit verpleeghuis kan er weer worden gesjoeld: "We missen alleen de bingo nog"

In bijna alle verpleeghuizen in Amsterdam hebben ouderen hun tweede prik gekregen. Reden voor De Schutse in Nieuw-West om de spelletjes weer van zolder te halen en voorzichtig hun activiteiten te hervatten. Zo kan er zonder mondkapje weer worden gesjoeld.

De bingo-avond mag nog niet, maar spelletjes spelen in een klein groepjes wel. Zo wordt er alweer flink gesjoeld in het verpleeghuis. "Het is een lekkere bezigheid nadat we zo lang stil hebben gestaan", vertelt een bewoner, die nog last van zijn arm heeft van de tweede prik.

Quote "Het Rummikuppen is weer even wennen. Ik kon het vroeger beter" 94-jarige bewoner van verpleeghuis de schutse

Tweede prik De bewoners van De Schutse kregen op 26 februari hun tweede prik met het vaccin Pfizer-BionTech. "In principe zijn alle bewoners van Amsta nu gevaccineerd", vertelt woordvoerder Andrea Janssen. Na een week zou het vaccin zijn maximale werking moeten hebben en dus durft Amsta het aan om langzamerhand weer acitiviteiten te organiseren. "'Het Rummikuppen is weer even wennen. Ik kon het vroeger beter", zegt een 94-jarige bewoner. 'Jongeren mochten van mij voor' Toch zijn veel bewoners niet bepaald in euforische stemming door de tweede prik. "Moet je horen, ik ben 94 jaar dus als ik er tussendoor ga, kan mij dat niet schelen.'' Ze vult aan: ''Ik heb al zoveel mensen moeten wegbrengen.'' Ze had het wel begrepen als de jongeren voor waren gegaan. Dat vindt haar buurman ook, die totaal geen angst had voor corona. ''Ik heb de leeftijd mevrouw, 84 jaar, moet ik me daar nou druk om maken terwijl ik al zo moeilijk loop?'' Amsta benadrukt dat ze stap voor stap de activiteiten hervatten, maar dat veel maatregelen blijven gelden. Zo draagt het personeel mondkapjes en blijven ze anderhalve meter afstand hanteren.