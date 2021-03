Coronaregels 'onvoldoende nageleefd' tijdens FvD-bijeenkomst, OM overweegt consequenties

Het Openbaar Ministerie kijkt of Forum voor Democratie bestraft wordt voor het overtreden van de coronaregels tijdens een bijeenkomst in het Westerpark. Volgens de gemeente zijn de regels niet voldoende nageleefd.

Dat heeft de gemeente vanavond laten weten. De bijeenkomst vond tussen 18.00 uur en 19.00 uur plaats. Onder meer partijleider Thierry Baudet hield een toespraak, net als Kamerlid Wybren van Haga.

Baudet liet meerdere keren weten dat hij door de politie gewaarschuwd werd en dat er meer afstand gehouden moest worden. Desondanks besloot hij, net als tijdens eerdere bijeenkomsten in Den Haag en Utrecht, het nummer 'Leef' van André Hazes te laten horen.

Overigens waren er ook gemaskerde tegendemonstranten op de vooraf aangekondigde bijeenkomst aanwezig. Zij zijn door de politie tegen gehouden.

Ook werd er na de bijeenkomst in de omgeving vuurwerk afgestoken. Of dat door toeschouwers of tegendemonstranten is gedaan is niet duidelijk.

Beelden van de bijeekomst zijn hier te zien: