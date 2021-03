Fractievoorzitter Partij voor de Dieren niet naar Den Haag: "Exact wat ik dacht"

Johnas van Lammeren, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Amsterdamse gemeenteraad, staat op de tiende plek van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Hij zou dolgraag naar Den Haag gaan, maar is realistisch genoeg om te weten dat dat niet gebeuren. Blij is hij wel met de zes zetels voor zijn partij in de eerste exit polls.

Van Lammeren valt zowat van de bank als D66 in de eerste exit poll op 27 zetels staat. Maar hij zit weer rustig als zijn partij aan de beurt is. Zes zetels, eentje meer dan nu in de Tweede Kamer. "Dat is exact wat ik dacht." De gin-tonic is bijna op. "Als politicus is dit natuurlijk een fantastische avond. Mooi om mee te maken. Maar wel een beetje saai zo. Dit is het leven van een politicus. Alleen maar glamour. Cheers."