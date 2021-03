Nieuwe blauw-witte 15G tram vanaf dinsdag in gebruik

Vanaf aanstaande dinsdag zal de eerste blauw-witte 15G tram door Amsterdam rijden. Dat laat het GVB weten. Lijn 5 naar Amstelveen Stadshart heeft de primeur. Er rijdt al een 15G tram op de Amstelveenlijn, maar deze is in de grijs-rode R-net stijl.

Om 05.19 uur aanstaande dinsdag zal de spiksplinternieuwe 15G tram uit de remise vertrekken. "Op lijn 5 rijden we nu nog met 11G trams en die worden volledig vervangen door de nieuwe trams", vertelt Iris Bruinsma van het GVB. "Bovendien is lijn 5 een tweerichtingslijn zonder keerlussen. De nieuwe 15G trams zijn zogenaamde tweekopsvoertuigen, met aan beide kanten een bestuurderscabine."

'State of the art simulator'

De 15G tram komt ter vervanging van elf 11G trams op lijn 5. "Evenzoveel nieuwe 15G trams hebben we nodig ter vervanging. Dat aantal hebben we nu ruimschoots binnen", stelt Bruinsma. Toch gaat het GVB eerst kijken hoe deze tram bevalt voordat de andere blauw-witte 15G trams in gebruik worden genomen.

"Onze bestuurders hebben natuurlijk allemaal de 15G-opleiding gehad, in de state of the art simulator en in de nieuwe voertuigen zelf. Maar het is anders om er de hele dag in dienstregeling mee te rijden en om te gaan met mogelijke kinderziektes."

In de komende weken komen er dus steeds meer 15G trams bij. "Totdat er op lijn 5 alleen nog maar nieuwe trams rijden."