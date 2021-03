Stad NL V Psycholoog Marlou (23) begint praktijk voor jongeren: "Het is nog vaak een taboe, dat wil ik doorbreken"

Even langs gaan bij de huisarts is doodnormaal, maar hulp vragen aan een psycholoog is voor jongeren nog vaak een stap te ver of zelfs een taboe. Dat merkt de 23-jarige psycholoog Marlou Becker, die daarom haar eigen jongerenpraktijk begint: de Jeugdtherapeut. Volgens haar is het hoog tijd dat het beeld wat jongeren hebben van een psycholoog verandert. "Mensen zijn bang dat ze als gek worden bestempeld."

De Jeugdtherapeut richt zich specifiek op jongeren van twaalf tot en met achttien jaar en is een praktijk aan huis in de Pijp. Verschillende jongeren daar op straat herkennen het beeld wat Marlou schetst over het bezoeken van een psycholoog meteen."Ja, "een therapeut. Dat klinkt toch best heftig", zegt een van hen. "Maar mijn moeder zegt dat heel veel mensen een therapeut zien en dat het heel belangrijk is." Een ander denkt dat jongeren hun mentale klachten te min vinden voor therapie. "Je krijgt dan mee dat anderen het echt heel slecht hebben en dan denk je al snel: bij mij valt het wel mee." Marlou, die net haar studie Klinische Psychologie heeft afgerond aan de VU, wil daar op inspelen door juist al te focussen op lichte mentale klachten zoals stress en spanning. "Ik hoop vooral te bereiken dat als jongeren hier binnenstappen merken dat het toch allemaal wel meevalt. Het kan ook leuk en gezellig zijn."

Quote "Als jongeren een psycholoog bezoeken, zeggen ze dat ze naar de huisarts of tandarts gaan" Marlou Becker, psycholoog

De drempel verlagen Ook hoopt ze met de Jeugdtherapeut het stigma wat er onder jongeren bestaat over het nemen van therapie bij te stellen. "Als jongeren een psycholoog bezoeken, zeggen ze dat ze naar de huisarts of tandarts gaan. Ze vinden het lastig te benoemen omdat ze toch bang zijn het stempel te krijgen dat ze een beetje gek zijn of hun werk niet aankunnen. Dat wil ik doorbreken." Marlou's initiatief valt goed op de Albert Cuyp. "Ik denk zeker dat het een goede zaak is om de drempel te verlagen", zegt een jongen. Een andere voorbijganger sluit zich daar helemaal bij aan. "Als je mentaal niet helemaal lekker zit: ga hulp zoeken!"