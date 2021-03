Buurtmoestuin moet veld ruimen voor schooltuin: "We worden gewoon weggebulldozerd"

Vanaf 2013 konden de vrijwilligers van Nemoland genieten van hun buurtmoestuintje op het terrein van Schooltuin Roos in het Westerpark. Maar nu moeten ze op last van de gemeente het veld ruimen. De schooltuin heeft de grond nodig voor de kinderen en wil morgen al beginnen met het omploegen van de aarde. De tuinders willen dit voorkomen en roepen op tot actie.

De tuinders zijn ten einde raad. Ze willen dat de gemeente die, de eigenaar van de grond is, meer tijd geeft en rekening houdt met de gevoelens van de gebruikers. “Voor veel vrijwilligers is deze tuin heel belangrijk, hiervoor komen ze hun bed uit. Op dit moment zijn er al drie vrijwilligers zwaar depressief”, vertelt Mathilde Andriessen die de buurttuin coördineert.

Verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder liet ze in een reactie op raadsvragen van de Partij voor de Dieren weten dat het altijd al de afspraak was dat Nemoland de grond zou teruggeven zodra de schooltuin de grond nodig zou hebben. De opzegging kan volgens Moorman ook niet worden uitgesteld vanwege de voorbereiding van het nieuwe schooltuinseizoen.