Politie grijpt in bij demonstratie Museumplein

Ook gisteren was dit het geval. In totaal werden toen 58 mensen aangehouden . Al weken komen demonstranten in het weekend naar het Museumplein om tegen de maatregelen te demonstreren.

Westerpark

Ook in het Westerpark wordt op dit moment gedemonstreerd. Dat gaat om een protest tegen racisme. De gemeente tweet zojuist dat het daar te druk wordt en roept op om niet meer naar het park te komen. In tegenstelling tot de demonstratie op het Museumplein, is die in het Westerpark wel toegestaan.