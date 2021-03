Ajax elf punten los van PSV na makkelijke overwinning op ADO

De ploeg van Erik ten Hag begon de wedstrijd met de wetenschap dat nummer twee PSV weer geen topwedstrijd winnend kon afsluiten. Eerder die middag verloren ze met 2-0 van AZ, die de tweede plaats nu deelt met de Eindhovenaren, beide staan op 55 punten.

De eerste helft was een eenzijdig verhaal met Ajax die als een stel hongerige hyena's rond de zestienmeter van ADO hingen. Devyne Rensch zorgde met zijn eerste competitiegoal voor de 1-0 van de wedstrijd. Den Haag leverde de bal zomaar in bij Neres, daarna kon de rechtsback keihard binnenschieten. De 2-0 kwam even later van de schoen van Brian Brobbey. Na een mooie combinatie tussen Gravenberch en Klaassen kon hij de bal keihard tegen de touwen schieten. Edson Alvarez maakt na een half uur spelen de 3-0 na een voorzet van Tadic die werd verlengd door Martinez. Tadic zorgde ervoor dat Ajax met 4-0 de ging rusten.

Besmettingen

Sébastien Haller en Jurrien Timber ontbraken in de selectie voor het duel met de Hagenezen. De spelers werden positief getest op corona. Timber was er afgelopen donderdag tegen Young Boys ook al niet bij. Brian Brobbey, de laatste weken zo succelvol als invaller, mocht het vandaag vanaf de aftrap proberen. Ook Antony zat niet bij de selectie, de reden daarvan is onbekend.