De Straten in de Tweede Jacob van Campenstraat: "Ik herken niet meer de plek waar ik vandaan kom"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering bezoeken we de Tweede Jacob van Campenstraat in Zuid.

En met wie kunnen wij dat beter doen dan met Sophie Schwartz, ook wel bekend als de Edison winnende zangeres Sophie Straat. Met haar liedjes wijst zij op problemen in de maatschappij, zoals het tekort aan vrouwen in de Tweede Kamer. De Tweede Jacob van Campenstraat was de straat waar zij altijd buiten speelde met haar vrienden, maar waar zij nu niet meer kan wonen vanwege te hoge huizenprijzen: "Mijn droom is om weer met iedereen van vroeger hier te komen wonen, maar in betaalbare huizen" .

Volgens haar moeder Louise spelen er nu geen jonge kinderen meer in de straat. Samen met Sophie en Louise kijken we terug op de jeugd van Sophie en zien we de muur waar zij tegenaan opgroeide.

Een van de mensen die heeft bijgedragen aan de vrolijke jeugd van Sophie, is overbuurjongen Basja. We komen hem tegen als hij terugkomt van de hond uitlaten en weer thuiskomt bij zijn ouders.