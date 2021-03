Meerdere ramen stuk door explosie bij portiekwoning in Geuzenveld

Bij een portiekwoning in de Nolensstraat in Nieuw-West heeft gisterochtend een explosie plaatsgevonden. Door de klap raakte de portiek en een naastgelegen woning beschadigd. Niemand raakte gewond.

Bewoners in de straat werden rond 06.00 uur opgeschrikt door een harde knal. Agenten die ter plaatse kwamen zagen dat verschillende ramen gebroken waren.

De politie heeft het gebied afgezet en Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek verricht. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt door een vuurwerkbom.

Getuigen die de politie sprak, gaven aan dat er kort na de knal een donkerkleurige Volkswagen Golf vanuit de Nolensstraat rechtsaf De Savornin Lohmanstraat in zou zijn gereden.

Wie deze auto heeft zien rijden of mogelijk meer weet over de inzittenden of de route die de auto heeft afgelegd, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.