Mooie weer zorgt voor drukte in parken en op het Museumplein

De gemeente sloot het Vondelpark vanmiddag al af, omdat het daar veel te druk leek te worden. Hoeveel zin die afsluiting heeft, is zeer de vraag: op verschillende plekken werd er door jongeren over de hekken geklommen.

De sfeer in het park is overigens niet overal even plezierig: een fotograaf ter plaatse werd door een aantal jongeren richting het water geduwd. De politie meldt dat er extra agenten naar het Vondelpark worden gestuurd, omdat er meerdere meldingen zijn binnengekomen over beschonken mensen die zich vervelend gedragen. "We proberen de aanwezigen zoveel mogelijk te spreiden over het park."

Ook in de andere parken en op het Museumplein is het druk. Op foto's is te zien hoe tientallen mensen op kleedjes zitten. De politie bevestigt dat het momenteel in de parken "buitengewoon" druk is. "Bij orderverstoringen treden wij op."