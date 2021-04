Piet Heintunnel in april weekend dicht

Van vrijdagavond 9 april 22.30 uur tot zondagavond 11 april 23.30 uur worden er werkzaamheden uitgevoerd in de ruimte tussen de tunnelbuizen. De Piet Heintunnel is dan dicht voor wegverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de IJtunnel (S116) en de Gooiseweg/Wibautstraat (S112). Tram 26 blijft rijden.