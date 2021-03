Kunstroute ArtZuid gaat door maar later dit jaar

De zevende editie van ArtZuid start dit jaar later namelijk op 1 juli a.s. De nieuwe aanvangsdatum is vastgesteld in overleg met de gemeente en is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. De tentoonstelling duurt tot en met 17 oktober 2021. Zonder corona zou de beeldenroute veel eerder zijn geopend.

Voor ArtZuid 2021 is een éénrichting wandelroute ontwikkeld en de beelden worden minimaal 50 meter van elkaar gepositioneerd. De 5 km lange route loopt over de Apollolaan en de Minervalaan met uitlopers naar de Zuidas, de Churchilllaan en het Stadionplein.

Directeur van Stichting Art Zuid Cintha van Heeswijck vindt het uitstel jammer, maar toont begrip voor de situatie: "We waren er klaar voor om de tentoonstelling van 50 beelden in de openbare ruimte half mei veilig van start te laten gaan. Met de beeldenroute benutten we de groene ruimte in Amsterdam Zuid en dragen we bij aan het ontlasten van de drukte in de stadsparken. Nu kijken wij ernaar uit om met ArtZuid op 1 juli het nieuwe ‘festivalseizoen’ te kunnen openen”.

Ralph Keuning curator



Voor deze zevende editie van ArtZuid is Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis, als curator aangesteld. Onder de titel ‘Imagine’ worden vijftig beelden getoond van maatschappelijk geëngageerde kunstenaars die doorgaans figuratief en expressief werken.

Deelnemende kunstenaars zijn onder meer: Ursula Rydingsvard, Leiko Ikamura, Sokari Douglas Camp, Lin May Saeed, Nelson Carillho, Klara Kristalova, Jean Marie Appriou en Tirzo Martha.