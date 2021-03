Liveblog: Drukte in parken en op Museumplein, Vondelpark ontruimd

Een agent in een politiebus zegt dat de bezoekers weg moeten gaan, zo is te horen op een video die iemand in het park maakte en naar AT5 stuurde. "Hier spreekt de politie. Op last van de burgemeester zal het Vondelpark worden gesloten. U wordt bij dezen allen gevorderd het Vondelpark te verlaten. Voldoet u daar niet aan, dan loopt u het risico te worden aangehouden."

Op de beelden is ook te zien dat er opnieuw veel jongeren bij het standbeeld bij elkaar staan. Een paar weken geleden ontstonden er grote feesten in het park, de gemeente en politie proberen te voorkomen dat dat weer gebeurt. Het park was vanmiddag al dicht voor nieuwe bezoekers, maar dat hield niet iedereen tegen.