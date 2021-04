Ajax wint met moeite van Heerenveen

In de warming-up kreeg Ajax een flinke tegenvaller te verwerken. Maarten Stekelenburg viel geblesseerd uit. Daardoor mocht Kjell Scherpen beginnen in de basis.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de Friezen. Henk Veerman werd de diepte ingestuurd en stormde op keeper Kjell Scherpen af, maar werd in de weg gezeten door Martinez waardoor zijn schot naast de goal verdween. Ajax had veel de bal, maar creëerde geen grote kansen in de openingsfase.

Heerenveen was een stuk efficiënter en kwamen na bijna een half uur spelen op voorsprong door een goal van Van Bergen die mooi werd weggestuurd door Joey Veerman.

Ajax geeft meteen gas en dat resulteert in een goede voorzet van Neres op Tagliafico, die de bal goed kopt naar de lange hoek. Mulder houdt de bal tegen en Tadic heeft de rebound voor het inschieten, maar zijn schot wordt op de lijn geblokt. Kort daarna krijgt Ajax een corner, de bal wordt weggekopt door Van Hecke, althans, zo lijkt het, maar de bal komt tegen zijn arm aan. Scheidsrechter Kamphuis kijkt de beelden terug en geeft een penalty aan Ajax. Tadic schiet de bard hard in de linkerhoek. Mulder komt nog wel bij de bal, maar het is niet genoeg om de gelijkmaker te voorkomen. Ajax gaat met een gelijkspel richting de kleedkamers.

Tweede helft

Na rust kreeg Van Bergen een levensgrote kans op 2-1, nadat Joey Veerman hem de diepte in stuurde. Mede door goed uitkomen van Scherpen wist Van Bergen niet te scoren. Sébastien Haller zorgde er uiteindelijk voor dat Ajax voor de eerste keer op voorsprong kwam. De spits verlengde een schot van Martinez en na minutenlang oponthoud door de videoscheidsrechter bleek dat er geen sprake was van buitenspel en de goal geldig was.

Door de winst vergrootte Ajax de voorsprong op PSV en AZ weer tot elf punten en lijken het erop dat Ajax in alle rust af koerst op de 35e landstitel.

Zodoende kent Ajax dus toch een goede generale repetitie voor de wedstrijd tegen AS Roma van komende donderdag voor de Europa League.