De Straten in de Roomolenstraat: "We zijn allemaal excentriekelingen"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Roomolenstraat in het Centrum.

Het is misschien wel een van de mooiste en rustigste straten in hartje Centrum. Een pittoresk en stil stukje binnenstad, een hofje bijna, waar bloembakken de dienst uitmaken in plaats van auto’s en toeristen. We gaan langs bij kunstenaar en zelfbenoemd minister van Keramische Zaken Koos Buster. Mocht hij de stad ooit verlaten, dan zal hij dit doen in een zelfgemaakte keramische Canta.

Illustrator Abe vertelt over zijn werk en zijn grote inspiratiebronnen zoals artiesten uit de jaren ‘60/’70/’80 en Ajax. Zijn band, Abe & the Roomates, is vernoemd naar de straat.

Bewoner Henri woont al ruim 20 jaar in de straat. Met hem bespreken we het over de flora en fauna in de straat. Hij vertelt over zijn beroep als docent, zijn groene vingers en liefde voor de straat.