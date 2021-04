KNVB en gemeente hopen op 12.000 fans bij EK-wedstrijden in Johan Cruijff Arena

Twaalf steden stellen hun stadion ter beschikking voor het EK, en zij moesten uiterlijk vandaag plannen indienen om het publiek toe te kunnen laten. In juni staan in de Johan Cruijff Arena vier EK-wedstrijden op de planning. "Heel bijzonder dat we als echte voetbalstad onderdeel zijn van dit unieke toernooi", aldus burgemeester Halsema. "Dit is voor heel veel fans iets om naar uit te kijken. Met elkaar maken we er een veilig, verantwoord en goed georganiseerd toernooi van."

De gemeente, het kabinet en de KNVB willen dat het stadion voor ten minste een kwart bezet wordt door publiek. "We beseffen dat het coronavirus onvoorspelbaar is en er geen garanties zijn", vertelt toernooidirecteur Gijs de Jong. "We blijven echter goede hoop houden dat de situatie in juni zodanig verbeterd is, dat er zelfs meer toeschouwers bij kunnen zijn.”

Fans die naar een wedstrijd willen komen, moeten dan voldoen aan de dan geldende veiligheidsprotocollen en kunnen pas naar binnen als zij een negatief testresultaat hebben overlegd.

Fieldlab-experimenten

Momenteel worden er verschillende Fieldlab-experimenten uitgevoerd, zoals onlangs nog in de Ziggo Dome. Afhankelijk van deze experimenten en 'de verwachte epidemiologische situatie in juni' kijken de KNVB, het ministerie van Volksgezondheid en de gemeente of het aantal toeschouwers nog opgeschaald kan worden.

De eerste wedstrijd van de Euro 2020 wordt gespeeld op 11 juni in Rome. De andere speelsteden zijn Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, Londen, München en St. Petersburg. De (halve) finales worden op 6, 7 en 11 juli gespeeld in Londen.