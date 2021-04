Joods Historisch Museum open als test: "We kunnen niet wachten"

Het Joods Historisch Museum is een van de plekken in de stad die dit weekend zijn deuren opent. Dit als onderdeel van de pilot ‘Testen voor Toegang’. Het museum doet mee aan een proef waarbij bezoekers een negatieve uitslag van een coronasneltest moeten laten zien en zich vooraf moeten aanmelden. Op 9, 10 en 11 april kan het museum bezocht worden.

Er mogen aankomend weekend 108 bezoekers worden toegelaten. De negatieve coronatest moet van testenvoortoegang.nl zijn. Coronatesten van een andere partij of van een instelling zoals gelden niet. Ook met een vaccinatiebewijs kom je niet binnen. Daarnaast moet de test maximaal 40 uur oud zijn.

'Niemand kon tentoonstelling nog zien'

Het Joods Historisch museum is blij om weer, al is het maar even, open te kunnen: "We hebben een tentoonstelling staan, die zou twee dagen na de lockdown opengaan", vertelt Margriet Kotek namens het museum. "Nog niemand heeft deze tentoonstelling kunnen zien, dus dit is een unieke kans om een bezoekje te brengen."

Met de proef wordt gekeken wat er nu al mogelijk is. "We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen", liet minister Hugo de Jonge van volksgezondheid weten.

Concertgebouw

Ook een aantal andere Amsterdamse musea mogen een paar dagen open, net als verschillende theaters, het Concertgebouw en Artis. De dierentuin laat vandaag weten dat de proefopening verschoven is naar 16, 17 en 18 april. "Zodat we de tijd hebben om het park helemaal gereed te maken voor bezoekers."

De lijst met alle locaties die in april open mogen is hier te vinden.