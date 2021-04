Uitzetting dreigt voor Amsterdamse zusjes Sofia (24) en Najoua (21): "Dit moet juridisch worden rechtgetrokken"

Sofia en Najoua Sabbar wonen hier twintig jaar, doen vrijwilligerswerk en willen niets liever dan naar de universiteit. Toch wil de IND dat ze worden uitgezet naar Marokko. "We hebben onze gevoelens even geparkeerd om hiermee te kunnen dealen."

Een stapeltje foto's herinnert de zussen aan hun kindertijd, die weliswaar liefdevol was, maar zeker niet altijd onbezorgd. Sofia: "We zijn heel vaak verhuisd en ook toch wel vaak bang geweest, ook omdat we zo graag met alles mee wilden doen en omdat je toen pas merkte: dat kan niet."



De zussen vertellen dat hun moeder twintig jaar geleden vertrok uit Marokko. Op de vlucht voor haar ex-man en niet meer welkom bij haar familie. Uiteindelijk kwam ze bij een zus in Amsterdam terecht en belandde in de illegaliteit.



"Ik denk dat mijn moeder heel angstig was", vertelt Sofia, "en niet zo goed wist bij wie ze moest zijn en er daarom misschien voor heeft gekozen om dit allemaal stil te houden."

Onzekerheid blijft

De rechter oordeelt in februari dat Sofia en Najoua in Nederland mogen blijven, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat tegen de beslissing in beroep en dus blijft de onzekerheid.



Vier jaar geleden besloot Sofia naar het Juridisch Loket te stappen. Ze wilde haar vwo-examen doen, maar omdat ze intussen de 18 was gepasseerd, zei haar school dat dat niet zonder Nederlands paspoort kon. "Misschien heel naïef, maar ik ben daar op een ochtend gewoon binnengewandeld, op een bankje gewacht en toen ik werd geroepen heb ik echt letterlijk aan de balie gezegd: Ik ben illegaal, wat moet ik doen?"