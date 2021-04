Grasmat Museumplein wekenlang op de schop

De renovatie gaat op 20 april van start en wordt in een keer uitgevoerd zodat de overlast beperkt wordt tot een korte periode. Volgens de gemeente is het voorjaar bovendien het enige geschikte seizoen om een grasmat te vervangen.

Als de weersomstandigheden gunstig zijn, kan de grasmat in juni weer worden betreden. Volgens de gemeente is de ondergrond de rest van het jaar nog niet sterk genoeg voor grootschalige manifestaties, maar wel voor recreëren. In 2022 is het Museumplein weer geschikt voor meer activiteiten.

Opknapbeurt

De vervanging van de grasmat maakt deel uit van een bredere renovatie van het Museumplein. Deze opknapbeurt is volgens de gemeente sinds 2018 in voorbereiding en bestaat uit verschillende projecten die zijn gebundeld in de Agenda Museumplein. Zo wordt het plein en de buurt groener gemaakt en het straatmeubilair en sport- en speeltoestellen vervangen.

Het Museumplein is sinds half januari het toneel van grote manifestaties tegen de coronamaatregelen, waarbij veel politie moet worden ingezet. Sommige demonstranten zeggen tegen AT5 dat zij denken dat de renovatie wordt uitgevoerd om de demonstraties op het plein te stoppen.