Verdachten van ramkraak scheuren in 25 minuten van Zwolle naar Amsterdam

De politie heeft vanochtend vroeg zeven verdachten in Amsterdam aangehouden na een ramkraak in Zwolle. Volgens de politie scheurden de verdachten met snelheden van boven de 250 kilometer per uur van Zwolle naar Amsterdam.

De politie werd rond 04.00 uur gealarmeerd over de ramkraak bij een opticien aan de Vispoortenplas in Zwolle.

De verdachten gingen er na de kraak met snelheden van boven de 250 kilometer per uur vandoor. Ze waren binnen 25 minuten aangekomen in Amsterdam, waar de drie inzittenden konden worden ingerekend.

In totaal heeft de politie in Amsterdam zeven verdachten aangehouden die mogelijk een link hebben met de kraak. Of er iets bij de ramkraak is buitgemaakt is nog onbekend.