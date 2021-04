Oud-politiechef Ad Smit veroordeeld tot taakstraf voor trakteren familieleden

De 68-jarige oud-politiecommissaris Ad Smit hoeft niet de cel in voor het trakteren van zijn familieleden op kosten van de politie, maar hij krijgt wel 240 uur taakstraf. Dat heeft de rechtbank vandaag geoordeeld.

Smit mocht jaarlijks duizenden euro's uitgeven aan onder andere etentjes, bezoek aan voetbalwedstrijden en aan concerten met zakenrelaties. Hij gaf kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten aan familieleden en collega's, als agenten bijvoorbeeld een bijzondere aanhouding hadden verricht. Het OM had negen maanden cel tegen de voormalige politiechef geëist.

Weinig regels

Volgens de rechtbank waren er weinig regels voor het gebruik van het zogenoemde representatiebudget. Het trakteren van collega's is daarom niet strafbaar. Het trakteren van familieleden wel. De rechtbank stelt vast dat tussen 2009 en 2014 meerdere van zijn familieleden geregeld naar Ajax gingen, aten bij Maison van den Boer, naar een aantal concerten gingen en tweemaal aten in het restaurant van het Okura Hotel.

De rechtbank rekent Smit aan dat hij het aanzien en de integriteit van politie heeft beschadigd. "Zijn handelen heeft grote maatschappelijke impact omdat dit het vertrouwen van het publiek in de politie in het algemeen raakt."

Schadevergoeding

Wel heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat hij lang moest wachten op het proces. De politie had in de zaak een schadevergoeding van bijna 50.000 euro geëist. Daarvan heeft de rechtbank slechts ruim 2000 euro toegewezen. Dit komt doordat niet is gebleken welke exacte wedstrijden en diners door welke familieleden zijn bezocht.

Smit is daarnaast veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 240 uur. Die straf hoeft hij alleen uit te zitten als hij opnieuw de fout in gaat.