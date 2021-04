Achttien vestigingen van zorginstelling Amsta onder verscherpt toezicht

In het inspectierapport van IGZ staat dat er tekortomingen zijn op verschillende thema's, waaronder inzet en deskundigheid van zorgverleners en het sturen op kwaliteit en veiligheid. "Op verschillende locaties mist de

dagelijkse cliëntenzorg aanhoudend stabiele kwaliteit. Hoewel de inspectie oog heeft voor de inspanningen van de organisatie om verbetermaatregelen door te voeren in een lastige periode, lukt het Amsta onvoldoende om tot de basisoorzaken van deze structurele problemen te komen en om deze passend

op te lossen", aldus het rapport van IGZ.

De inspectie zegt in het rapport ook dat er er op dit moment onvoldoende vertrouwen is dat Amsta zonder interventie in staat is om tot voldoende verbetering te komen. Daarnaast heeft de inspectie ook weinig vertrouwen in dat de locaties goede en stabiele zorg leveren aan ouderen.

Reactie Amsta

Een woordvoerder van Amsta laat weten: "Amsta herkent zich in het beeld van de inspectie dat op een aantal normen een versnelling en versterking van de kwaliteitsontwikkeling organisatie breed nodig is. Daar wordt door iedereen binnen Amsta hard aan gewerkt." De zorginstelling moet in ieder geval binnen negen maanden verbeteringen doorvoeren. Als dat niet gebeurt, dan komen er er vervolgmaatregelen.