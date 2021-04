Harde schijf met persoonlijke gegevens 30 duizend Amsterdammers gestolen uit pand gemeente

De gemeente heeft aangifte gedaan van diefstal van een harde schijf met privacygevoelige gegevens van ongeveer 30 duizend mensen uit het pand van de gemeentelijke dienst Belastingen aan de Herikerbergweg in Zuidoost. Gedupeerden worden vanaf maandag per brief op de hoogte gesteld.

Dat schrijft wethouder Financiën Victor Everhardt in een brief aan de gemeenteraad. De harde schijf is op 7 april ontvreemd uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken.

ID-bewijzen en contactgegevens

De schijf bevat volgens de gemeente documenten uit de periode juli vorig jaar tot en met maart 2021 die per post zijn gestuurd door ongeveer 30 duizend belastingplichtigen. "Het gaat om uiteenlopende documenten, waaronder bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding, waarbij bijvoorbeeld contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen kunnen zijn meegestuurd. Welke informatie is opgeslagen op de schijf verschilt van geval tot geval", aldus Everhardt.

Schijf beveiligd

Volgens de gemeente is de schijf voorzien van authenticatie-beveiliging (twee-staps-verificatie) wat inhoudt dat de bestanden niet meteen kunnen worden uitgelezen. "Gelet op het risico dat de beveiliging is of wordt omzeild en de gegevens kunnen worden doorverkocht of gebruikt voor oplichting en (identiteits)fraude, wordt de diefstal van de schijf behandeld als een data-lek conform de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens", schrijft Everhardt aan de raad.

"Opletten op verdachte berichten"

Gedupeerden worden maandag op de hoogte gebracht op welke manier zij contact kunnen opnemen om erachter te komen welke documenten zijn ontvreemd. Everhardt schrijft dat betrokkenen zal worden gevraagd extra goed op te letten op verdachte appjes, telefoontjes en e-mails. De gemeente benadrukt dat er geen gegevens verloren zijn gegaan door de diefstal en dat mensen dus niet opnieuw stukken hoeven in te sturen.