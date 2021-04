Eindelijk weer een uitje, maar toegangstesten verlopen niet soepel

Artis en Madame Tussauds mogen weer open, voor een weekendje, in het kader van de experimenten met toegangstesten. Op vertoon van een negatieve coronatest mogen mensen naar binnen. Maar dat verloopt niet soepel, want in Amsterdam zitten de testlocaties nagenoeg vol.

Amsterdammers hebben lang moeten wachten op zo'n uitje, dus je zou denken dat de kaarten meteen uitverkocht zijn. Maar bij Artis zijn er nog kaartjes beschikbaar, en bij Madame Tussauds zijn ze nog lang niet volgeboekt. Morgen doet het wassenbeeldenmuseum mee aan een pilotdag. Er is plek voor wel 2000 mensen. "Tot op heden hebben wij ongeveer 20% pas verkocht", vertelt Quinten Luykx, directeur van Madame Tussauds.

Nog niet volgeboekt

Dat er nog zoveel kaartjes over zijn, komt door drukte bij teststraten. "Hier in Amsterdam hebben we bijvoorbeeld twee testlocaties, waarvan er eentje al helemaal is volgeboekt en de ander is vrijwel volgeboekt. Dus stel dat je een Amsterdammer bent, dan moet je uitwijken naar een stad als Haarlem of Alkmaar om een test te verkrijgen", vertelt Quinten Luykx. Dat is volgens hem voor de bezoekers van Madame Tussauds net iets te ver weg.

Het valt zelfs zo erg tegen, dat het museum helemaal niet meer mee wil doen met de sneltestproeven. "Als wij 11 mei open mogen mét testen voor toegang, dan is de kans groot dat wij dicht blijven", zegt Luykx. Bij Artis gaat het iets beter. Vandaag waren er nog een paar plekken vrij, maar morgen en zondag zijn de toegangskaartjes voor de dierentuin uitverkocht.

De organisatie van Testen voor Toegang heeft deze week, na een telefoontje van Artis, de capaciteit in Amsterdam al opgeschaald. Maar een woordvoerder laat weten dat er in en om Amsterdam nog steeds maar beperkt plek is voor een sneltest. In de rest van het land is er wel voldoende capaciteit. In de toekomst moeten er in de stad ook meer testen beschikbaar zijn.