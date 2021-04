VOC-schip weer strak in de lak bij Het Scheepvaartmuseum

Weer waterdicht

De opknapbeurt was hard nodig. Begin september, vlak voor het schip naar het droogdok van Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord werd overgebracht, draaiden dag en nacht pompen in het ruim om te voorkomen dat het schip zou vollopen. De vorige opknapbeurt was al meer dan tien jaar geleden en het onderwaterschip zat vol kieren en spleten. In het droogdok zijn honderden meters kier "gebreeuwd". Een oude techniek waarbij henneptouw gedrenkt in teer met een hamer in de kieren wordt geslagen. Een monnikenwerk waar vijftig man een paar weken mee bezig zijn geweest. Verder werd het schip geschilderd en kreeg het drie nieuwe masten.

Aandacht voor schaduwzijde

"Tot nu toe hebben we alleen maar het verhaal van het leven aan boord van het schip", zegt directeur Michael Huijser van Het Scheepvaart museum. "Maar", vervolgt hij, "het schip staat ook symbool voor een tijd. Dus we vinden dat we er verhaallijnen aan toe moeten voegen. Bijvoorbeeld dat er heel mensen overleden op zo'n schip, maar ook over hoe het leven was van een slaaf." Het schip dat als voorbeeld diende voor de Amsterdam is nooit gebruikt voor slavenhandel, maar het museum vindt dat op die veelvoorkomende vraag een duidelijk antwoord moet komen.

Data experience

Om informatie te geven, maar ook te verzamelen heeft Het Scheepvaartmuseum een spectaculaire data experience gecreëerd. Bezoekers kunnen op een tablet in de centrale hal een virtuele werkelijkheid oproepen. Die werkelijkheid geeft toegang tot archieven en deskundigen en op die manier tot antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Anderzijds kunnen bezoekers ook dingen aanvullen en verhalen achterlaten. De opstelling is voorlopig te zien in Het Scheepvaartmuseum, maar het idee is dat die ook zal gaan rondreizen langs andere musea.

Open met een sneltest

De opgeknapte Amsterdam is volgende week voor een beperkte groep mensen te zien. Het Scheepvaartmuseum is aangewezen als één van de musea die bij wijze van experiment gedurende drie dagen publiek mag ontvangen. Bezoekers moeten een tijdslot reserveren en beschikken over een negatieve coronatest. De voorwaarden voor een bezoek aan Het Scheepvaartmuseum op woensdag 21, donderdag 22 of vrijdag 23 april zijn te vinden op de website van het museum.