AT5 en Bruzz gaan samen op zoek naar de stad van de toekomst

Hoe ziet Amsterdam er uit in 2040? Over die vraag buigt AT5 zich de komende weken. En dat doen we niet alleen. Samen met onze Brusselse collega's van Bruzz kijken we naar verschillen en overeenkomsten tussen Amsterdam en Brussel en duiken we in de toekomst van beide steden.

AT5-programmamaker Menko Arends stort zich samen met Bruzz-collega Margot Otten op deze vijf hoofdvragen. Samen met beleidsmakers, denkers, doeners én inwoners gaan ze in een vijfdelige video- en artikelenreeks per stad op zoek naar antwoorden, ontdekken ze verschillende benaderingen voor dezelfde problemen en kijken ze wat Brussel en Amsterdam van elkaar kunnen leren.

Hoe verplaatsen we ons straks door de stad en waar wonen we? Welke talen spreken we eigenlijk? Wat moeten we met al dat afval en welke rol spelen toeristen in de toekomst?

Waar wonen we? En wat doen we met ons afval?

Heeft Brussel bijvoorbeeld iets aan 'ons' ondergrondse containersysteem? En wat kan Amsterdam leren van de manier waarop Brussel omgaat met de alsmaar groeiende en zeer diverse bevolking? Hoe zullen we ons in 2040 verplaatsen door de stad en welke plaats behoudt de auto nog?

Hoe houden we een thuis in de stad betaalbaar? Wat doe je met een toeristenstroom die zich ontpopt tot een overlastfenomeen? En last but not least: hoe moeten steden omgaan met de opmars van het Engels en tientallen andere talen die de steeds diversere bevolking meebrengt naar de stad?

Het antwoord op deze en meer vragen zie je vanaf dinsdag 20 april wekelijks op AT5 en AT5.nl in De Stad van de Toekomst. De artikelen en video's verschijnen op beide websites en in het magazine van BRUZZ (oplage 130.000). De eerste uitzending op tv is dinsdagavond om 18.30 uur.