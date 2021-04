'Taxi reed meermaals in op vrouw (24) vanwege conflict over telefoon'

Aan de aanrijding van een 24-jarige vrouw op de Geraniumweg in Noord is waarschijnlijk een ruzie vooraf gegaan. De vrouw werd gisteravond tot drie keer toe aangereden en zelfs overreden. Ze raakte gewond. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er een conflict is ontstaan over de aankoop van een mobiele telefoon. De 23-jarige bestuurder van de taxi is aangehouden voor poging tot doodslag en zit nog steeds in hechtenis.

Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis overgebracht. De politie hield ter plekke de bestuurder van de taxi aan en de 26-jarige bijrijder van de taxi. Het is onbekend of de bestuurder van de taxi aan het werk was tijdens het voorval.

Nep telefoon

Het slachtoffer had eerder op de avond een mobiele telefoon via Marktplaats gekocht en op de Ranonkelkade opgehaald. Nadat ze de telefoon had opgehaald bleek dat het geen echte telefoon was. Daarom ging ze terug om verhaal te halen op de Rononkelkade, hierdoor ontstond een conflict met de inzittenden van de auto.

Omstanders

Vier omstanders die het zagen gebeuren probeerden de taxi te stoppen en hebben ingeslagen op de auto. Alle omstanders zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het betreft twee 21-jarige en twee 22-jarige mannen uit Amsterdam. Ook is een 64- jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Zijn rol wordt nader onderzocht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat alle verdachten nog vastzitten.