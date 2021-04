Misdaad NL V Telefoonwinkel in Zuidoost binnen korte tijd op soortgelijke manier overvallen

Binnen drie maanden twee keer in de loop van een vuurwapen kijken, het overkomt een medewerker van een telefoonwinkel aan de Bijlmerdreef in Zuidoost. Bij de laatste overval wordt de medewerker hard naar de grond gewerkt door twee mannen en onder schot gehouden is te zien op beelden van in het opsporingsprogramma Bureau 020. Aangezien de werkwijze van de twee overvallen op elkaar lijken onderzoekt de politie of ze een verband met elkaar houden.

De medewerker staat op dinsdag 26 januari rond 17.45 uur in de deuropening van de zaak te wachten op een klant. Op bewakingsbeelden buiten de winkel is te zien dat twee mannen in de richting de ingang van de winkel komen gelopen. ''De medewerker wordt met brute kracht direct omver geduwd. Hij komt hierdoor hard ten val en blijft voor de deur van de winkel liggen. Terwijl hij op de grond ligt richt een van de mannen een vuurwapen op hem'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. De overvaller die de medewerker onder schot houdt blijft in de deuropening van de winkel staan terwijl de andere man met de achterkant van een vuurwapen een vitrine stuk slaat. Op de beelden is te zien dat de overvaller bij de deur een aantal keer zenuwachtig heen en weer kijkt naar de andere man. Hierdoor is hij een paar keer goed in zijn gezicht te zien en kijkt hij zelfs een keer recht in de camera. De andere overvaller heeft inmiddels meerdere telefoondoosjes verzameld en rent terug richting de voordeur van de winkel. ''De medewerker is dan al opgestaan en probeert een van de verdachten tegen te houden, maar tevergeefs. De telefoondoosjes vliegen door de lucht als de twee wegrennen door het winkelend publiek'', zegt Stor.

Quote De overvallers hebben niks buitgemaakt, de eigenaar plaatst alleen nog lege doosjes in de vitrines MARIJKE STOR POLITIE AMSTERDAM

Enkele maanden ervoor, op dinsdag 10 november wordt dezelfde telefoonwinkel aan de Bijlmerdreef op een soortgelijke manier overvallen. Twee gewapende mannen dwingen de medewerker op de grond te gaan zitten. Deze keer zijn er ook klanten aanwezig in de zaak, ook zij krijgen een wapen op zich gericht. Glazen vitrines worden stukgeslagen met de achterkant van een vuurwapen en waardevolle spullen verdwijnen in een tas. ''Na aanleiding van de overval in november heeft de eigenaar besloten om uit veiligheidsoverwegingen alleen nog lege doosjes in de vitrines te plaatsen. De overvallers hebben de laatste keer dus niks buit gemaakt en dat zal in de toekomst ook niet meer gebeuren'', zegt Stor. Bekijk hieronder de zaak van de overval die op dinsdag 10 november werd gepleegd op de telefoonwinkel.

AT5

''Deze telefoonwinkel is twee keer in korte tijd overvallen, daarbij is ook twee keer gebruik gemaakt van vuurwapens. Het is natuurlijk ontzettend heftig om dat mee te moeten maken. Omdat de overvallen qua werkwijze en signalementen op elkaar lijken wordt er onderzocht of deze zaken iets met elkaar te maken hebben'', besluit Stor. Signalementen De verdachten van de laatste overval staan een stuk beter op beeld dan de mannen die de zaak een paar maanden eerder overvallen. De overvaller die het vuurwapen op de medewerker richt heeft een getinte huidskleur en wordt tussen de 17 en 20 jaar oud geschat. Hij droeg donkere kleding, een trainingsbroek van het merk Nike en zwarte sneakers met een witte zool. De man die de vitrines stuk slaat met een vuurwapen wordt ook tussen de 17 en 20 jaar oud geschat. Hij heeft een getinte huidskleur droeg donkere kleding waaronder een joggingbroek van het merk Puma. Verder had hij een wit mondkapje en zwarte sneakers.