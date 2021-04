Grote brand in Westelijk Havengebied, brandweer nog steeds aan het blussen

De brandweer rukte woensdagavond met een groot aantal brandweerwagens uit voor een brand in het Westelijk Havengebied. De brand was in de loop van de avond onder controle. De brandweer is vanochtend nog steeds aan het blussen omdat de brandhaard moeilijk te bereiken is.

De brandweer werd op woensdagavond rond 19.30 uur gealarmeerd en er werd opgeschaald naar "zeer grote brand". De rook was in de wijde omgeving goed te zien, zo blijkt uit foto's die AT5 ontving van Amsterdammers.

De brand woedde in een hoek van een van die loodsen, daar stonden matrassen in brand. Rond 21.15 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle is. Er werd onder meer een blusrobot ingezet.

Er is al vaker brand bij Renewi onstaan. Het gebeurde in 2019 zeker twee keer, net als in 2018 en 2017.