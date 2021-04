Grote brand in Westelijk Havengebied, rookwolk van ver te zien

De brandweer is vanavond met een groot aantal brandweerwagens uitgerukt voor een brand in het Westelijk Havengebied. De brand was in de loop van de avond onder controle.

De rook is in de wijde omgeving goed te zien, zo blijkt uit foto's die AT5 ontvangt van Amsterdammers.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er twee grote loodsen vol rook staan. De brand woedt in een hoek van een van die loodsen, daar staan matrassen in brand.

De rookwolk was rond 20.20 uur nog niet minder geworden. Volgens de brandweerwoordvoerder kon het nog wel een aantal uur duren totdat de brand geblust is. Er wordt onder meer een blusrobot ingezet. Rond 21.15 uur liet de brandweer weten dat de brand inmiddels wel onder controle is.

De brandweer raadt omwonenden aan om, als ze last hebben van de rook, de ramen en deuren te sluiten. Ook wordt geadviseerd om de ventilatie dan uit te schakelen.

Door de brand vaart veer F20 van het GVB, van het Hempontplein naar Zaandam, niet. "Het gebied is helemaal afgesloten", laat een omstander die bij de pont staat weten.

Er is al vaker brand bij Renewi onstaan. Het gebeurde in 2019 zeker twee keer, net als in 2018 en 2017.