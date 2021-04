Klaassen: "Als dit nog misgaat, weet ik het echt niet meer"

Ajax won met 2-0 en kan na winst tegen FC Emmen volgende week kampioen worden. "Ik ben meestal niet te voorbarig, maar als dit nog misgaat, dan weet ik het echt niet meer", zei Klaassen.

Hij dacht niet dat er vanavond nog gefeest wordt. "Dat is lastig in deze situatie, om echt iets te vieren. En het liefst wil je dan een schaal in je handen hebben."