Terrassen om 18.00 uur alweer dicht: "Had graag nog een biertje gedaan"

Vanmiddag mochten de terrassen voor het eerst sinds oktober weer open, tot grote blijdschap van de bezoekers. Maar als ze om 18.00 uur weer naar huis moeten, overheerst vooral de teleurstelling: "Ik had zelf graag nog wel een biertje gedaan, maar we worden alweer weggestuurd. Jammer, maar dan gaan we maar naar huis, hé?"

Om kwart voor zes zit het nog zo goed als vol op het Gerard Douplein in De Pijp. Toch beginnen de eerste klanten hun spullen al te pakken. "We gaan naar huis, om wat te eten. Want dat kan hier natuurlijk niet meer." De terrassen mogen sinds vandaag weliswaar open, maar alleen tussen 12.00 uur en 18.00 uur en voor maximaal twee personen, tenzij iedereen uit hetzelfde huishouden komt. Ook mogen maximaal vijftig mensen op het terras zitten en kan je alleen naar binnen om te betalen of van het toilet gebruik te maken. Parken Om klokslag 18.00 uur is dan ook vrijwel iedereen vertrokken. Het sluiten van de terrassen verliep rustig, vonden de horecamedewerkers. Toch verwachten ze dat het niet altijd zo zal lopen als vandaag: "Omdat het nu slecht weer is, gaat iedereen toch heel graag naar huis", vertelt een medewerker van De Pilsvogel. "Maar als het straks wat warmer wordt, zal het niet zo makkelijk gaan als nu."

Aan de overkant, bij Het Paardje, verwachten ze dat het sluiten om 18.00 uur weinig zin heeft: "Misschien wel doordeweeks, maar straks in het weekend willen mensen toch iets gezelligs doen. Als je dan een paar biertjes op het terras hebt gedaan, ga je echt niet naar huis toe." Sommige terrasgangers kunnen dat beamen. "Ik denk inderdaad dat ik zaterdag, tja, toch ga proberen een feestje te pakken. Maar nu naar huis, want morgen om 09.00 uur gaan we gewoon weer naar kantoor."