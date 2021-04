Badr Hari keert terug in de kickboksring

Badr Hari keert op 17 juli terug in de kickboksring. Hij neemt het dan in het Rotterdamse Ahoy op tegen het Poolse zwaargewicht Arkadiusz Wrzosek.

Hari verloor afgelopen december zijn gevecht tegen Roemeen Benny Adegbuyi door een knock-out. Het was toen zijn eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven in 2019. Volgens organisator GLORY wil Hari nu wraak nemen om te laten zien dat hij nog steeds een van de beste vechtsporters ter wereld is.

Hari's tegenstander Wrzosek is de huidige nummer acht op de GLORY-ranglijst. Met zijn lengte van twee meter zal de ‘Hightower’ er volgens de GLORY alles aan doen om een statement te maken tegen Hari.

In 2018 verloor Wrzosek van Adegbuyi tijdens GLORY 62 via een unanieme beslissing. Nog geen jaar later leverde Wrzosek een indrukwekkende prestatie tijdens GLORY 71 toen hij zijn tegenstander Demoreo Dennis versloeg via een TKO in de tweede ronde.