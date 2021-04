Stad NL V Rapper D.S.A. uit Nieuw-West doet mee aan The Voice in Turkije: "Murda is echt een hele goede coach"

Rapper D.S.A. ging kort geleden viral, omdat hij tijdens The Voice of Turkey Rap een stukje in het Nederlands rapte. En dat terwijl zijn idool Murda in de jury zat. D.S.A. overleefde de blind auditions en nu doet hij mee aan het programma. Boutaina Afallah van Wij Zijn Amsterdam zocht Devran -D.S.A.- Ata op in zijn buurtje in Nieuw-West.

Devan meldde zich een tijd geleden aan voor deze speciale rap-editie van The Voice in Turkije. Tot zijn grote verbazing kreeg hij een telefoontje uit Istanbul. “Ik was bij mijn oma thuis met een paar vrienden en toen hoorde ik dat ik mee mocht doen. Dus toen sprong ik wel in de lucht van vreugde ja.” Vervolgens vloog hij samen met zijn broer Baran naar Turkije.

Quote “Dit was een groot moment voor mij" devran ata - rapper

In de tv-studio was het best spannend om voor de eerste keer op te treden tijdens de auditierondes. Zeker als je ook nog eens als laatste aan de beurt bent. “Ik heb op school een klein optreden gedaan voor tien of vijftien man. Maar niet zoiets waar ook een heel publiek bij is. En ook nog eens grote artiesten waar ik naar opkijk. Dus dat was een groot moment voor mij.”

Rapper Murda. ©Noah's Ark

De jury was gelukkig enthousiast. D.S.A. koos de Amsterdamse rapper Murda als zijn coach. “Ik vond hem echt een hele goede coach. Hij zei tegen mij: Ik ben hier niet om jullie te laten winnen, maar ik ben hier om te zorgen dat jullie allemaal een carrière buiten dit programma krijgen. En dat vond ik heel erg mooi van hem." D.S.A. hoopt ooit nog een nummer met Murda op te nemen.

Quote ”Ik heb dingen getekend, waardoor ik niks mag zeggen. Maar ik kan wel zeggen: ik ben ver gekomen.” DEVrAN ATA - RAPPER

Thuis noemen ze rapper D.S.A. gewoon Devran. Zijn familie vindt het prachtig om hem op tv te zien en ze kijken samen alle afleveringen. “Toen ik hem tussen die mensen zag, was ik schitterend blij’, zegt zijn vader Ahmet. Zijn broer Baran durft al te dromen. "Ik ben zijn grootste fan. Ik geloof erin dat hij het ver kan schoppen."

Na zijn avontuur in Turkije blijft Devran naast Nederlands ook in het Turks rappen. Zo komt hij binnenkort met een nieuw Turks/Nederlands nummer. Devran kan nog niet vertellen of hij The Voice of Turkey Rap heeft gewonnen.”Ik heb dingen getekend, waardoor ik niks mag zeggen. Maar ik kan wel zeggen: ik ben ver gekomen.”