Sinti en Roma balen van herdenking achter een hek: "Alsof de Dam afgesloten zou zijn op 4 mei"

Op 4 mei worden bij het Hel en Vuur monument op het Museumplein de Sinti en Roma slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Maar door de renovatie van de grasmat van het plein staat het monument achter een hek. Voor de herdenking gaan de hekken wel even open, maar toch baalt de verenging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners van de situatie.

De gemeente opent de hekken voor de herdenking op 4 mei voor twee uurtjes. "Je moet dan toch achter het hek herdenken. Vele voelen zich ook opgesloten, je moet voorstellen dat er ook oorlog slachtoffers bij zijn die niet graag in een omheining zo herdenken."

Woonwagen wiel

De vereniging hoopt dat met de renovatie van het plein er ook aandacht wordt besteed aan het monument. "Er is ons beloofd door burgemeester Van der Laan dat er in de vorm van een wiel er een bestrating omheen komt, het woonwagen wiel. En een bloemenplekje, zodat het ook een waardige plek is om te herdenken."

AT5 maakt in het kader van 4-5 mei een documentaire over de strijd tegen discriminatie van Roma en Sinti. Vanaf 2 mei staat de documentaire 'Sabina's strijd: Een leven lang in verzet' online op AT5.nl, deze wordt ook om 19:30 uitgezonden op tv en blijft tot 5 mei uitgezonden worden.