Terrassen Leidseplein blijven zondag dicht vanwege mogelijk kampioenschap Ajax

De ondernemingsvereniging BIZ Leidsebuurt heeft samen met de politie en alle cafés op het Leidseplein unaniem besloten de terrassen zondag dicht te houden. "Ik denk dat het een wijze beslissing is", vertelt de eigenaar van café 20-22 Luminaa. "Het feestje moet wel een feestje zijn en iedereen aan tafeltjes vasthouden en de maatregelen hanteren wordt erg lastig."

De cafees rondom het Leidseplein mogen zelf beslissen of ze open blijven. Lewis van Breda is mede-eigenaar van Café Weber & LUX op de Marnixstraat en heeft zijn keuze nog niet gemaakt. "We zijn aan het twijfelen omdat we net buiten het Leidseplein vallen. Het is onze eerste zondag dat we weer open zijn. Het wordt zonnig en we willen gewoon wat verdienen en onze vaste gasten verwelkomen. Maar we willen ook niet dat ons terras naar de klote gaat."

Café Eijlders op de Korte Leidsedwarsstraat blijft zondag ook dicht. Eigenaar Pat Diericks: "Het is voor de goede zaak. Ajax wordt kampioen. Dat is mooi toch?"