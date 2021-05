Stamgasten helpen bluesbar Maloe Melo: "Er zijn mensen die wel duizend euro doneerden"

Al sinds 1984 is de 78-jarige Jur uitbater van het legendarische bluescafé Maloe Melo. Op het kleine podium hebben grote namen gestaan: Chet Baker, Patti Smith, Jeff Healey, Herman Brood en Douwe Bob.

Volgens stamgast Rob is het ook "een kweekvijver voor jong en nieuw talent". "Naast The Waterhole zou ik niet weten waar in Amsterdam nog blues of rock & roll gespeeld wordt."